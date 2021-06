Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair de cette star de Serie A !

Publié le 2 juin 2021 à 22h10 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Napoli, Fabian Ruiz intéresse un grand nombre de clubs, dont le Paris Saint-Germain.

La non-qualification du Napoli pour la Ligue des Champions n’a échappé à personne et donc, tout le monde sait que le club devra vendre au moins un ou deux cadres cet été. Deux noms sont régulièrement évoqués par la presse italienne : celui de Kalidou Koulibaly et celui de Fabian Ruiz. Le premier a longtemps été lié au Paris Saint-Germain, mais ça serait désormais son coéquipier espagnol qui intéresserait Leonardo, à la recherche de renforts au milieu de terrain. Le PSG n’est toutefois pas seul, puisque Fabian Ruiz serait également suivi par le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.

« J’ai encore deux années de contrat avec le Napoli et je suis content »