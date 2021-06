Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Matthijs de Ligt a tranché pour son avenir !

Publié le 2 juin 2021 à 22h00 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2024, Matthijs de Ligt est suivi de près par le FC Barcelone.

Au FC Barcelone, on semble avoir du mal à digérer les échecs. Après avoir tenté de récupérer Neymar, qui a finalement prolongé avec le Paris Saint-Germain, les dirigeants barcelonais souhaiteraient retenter leur chance pour Matthijs de Ligt. En 2019, celui qui était le capitaine de l’Ajax Amsterdam était censé débarquer en Catalogne avec son coéquipier Frenkie De Jong, mais a pris la direction de la Juventus. En très bons termes avec le club turinois, le Barça souhaiterait mettre sur pied un échange, avec notamment Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé qui ont été évoqués ces dernières semaines.

De Ligt convaincu par Allegri