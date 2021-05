Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup en prévision pour Laporta… grâce à Griezmann et Dembélé ?

Publié le 25 mai 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait enregistrer une prestigieuse arrivée cet été, cela pourrait ne se produire qu’à une seule condition. Et Antoine Griezmann ainsi qu’Ousmane Dembélé seraient directement impliqués dans le sujet.

La saison 2020/2021 du FC Barcelone fut décevante. En effet, malgré quelques promesses entrevues et une Copa del Rey remportée, le Barça s’est montré très inconstant et a calé dans les moments clés de la saison, que ce soit en Ligue des champions face au PSG en huitièmes de finale ou dans la course au titre en Liga. Élu en mars dernier, Joan Laporta souhaiterait donc redresser la barre au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts en renforçant l’effectif du FC Barcelone. Pour l’heure, le président des Blaugrana se contente d’arrivées libres (Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay ou éventuellement Georginio Wijnaldum), mais un gros coup ne serait pas à écarter…

Antoine Griezmann et/ou Ousmane Dembélé sacrifiés pour une recrue XXL ?