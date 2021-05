Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a pris une première décision pour Ronald Koeman !

Publié le 25 mai 2021 à 21h00 par H.G. mis à jour le 25 mai 2021 à 21h02

Alors que Ronald Koeman a rencontré sa direction ce mardi en fin de journée, cette rencontre n’aurait pas déboursé sur une décision définitive de la part de la direction du FC Barcelone.

Après seulement un an, l’avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone s’écrit déjà en pointillés. En effet, après une saison délicate et seulement ponctuée par une victoire en Copa del Rey, il est annoncé que les doutes sont grand autour de l’entraineur néerlandais en interne et que Joan Laporta songerait à se séparer de lui. Dans ce contexte, une réunion s’est tenue ce mardi en fin de journée entre Joan Laporta, Mateu Alemany et Ronald Koeman pour aborder la question de son avenir. Et le verdict de celle-ci n’aurait pas débouché sur une grande évolution de la situation pour l’instant.

Ronald Koeman continue… pour l’instant !