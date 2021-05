Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une dernière condition fixée pour l’arrivée de Memphis Depay ?

Publié le 25 mai 2021 à 21h30 par H.G. mis à jour le 25 mai 2021 à 21h31

Alors que Memphis Depay serait tout proche de rejoindre le FC Barcelone, le club catalan aurait l’intention de temporiser quelque peu avant de boucler sa venue.

L’un des principaux chantiers de la prochaine fenêtre estivale des transferts était censé être la refonte de l’attaque du FC Barcelone, avec le recrutement d’un nouvel attaquant axial. Censé, puisque le travail du club catalan serait proche d’être bouclé dès maintenant ! En effet, il est annoncé que le Barça aurait déjà bouclé la venue de Sergio Agüero et que celle de Memphis Depay serait proche d’être réglée. Les deux joueurs arriveraient librement, respectivement en provenance de Manchester City et de Lyon.

Tout serait réglé pour l’arrivée de Memphis Depay, mais…