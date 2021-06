Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout peut encore basculer pour Moise Kean !

Publié le 3 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Conquis par la saison de Moise Kean, le PSG tente de trouver un accord avec Everton pour conserver l’Italien. Cependant, rien ne serait acté dans ce dossier.

N’ayant pas d’option d’achat dans son prêt, Moise Kean va revenir à Everton. Pour retourner rapidement ensuite au PSG ? Telle serait en tout cas l’envie de Leonardo et du club de la capitale. En effet, alors que l’Italien a réalisé une belle saison, le PSG souhaiterait le conserver. Toutefois, en l’absence d’option d’achat, il faut donc partir négocier avec les Toffees, qui pourraient se montrer gourmands pour Kean. A moins qu’ils ne ferment définitivement la porte à un départ ?

Le futur entraîneur décisif ?