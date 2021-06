Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Hiroki Sakai ouvre déjà la porte à un retour !

Publié le 3 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Alors qu'il quitte l'OM pour retourner au Japon, Hiroki Sakai a tenu à annoncer sa volonté de revenir à Marseille dans le futur.

Arrivé en 2016, Hiroki Sakai, recruté par Vincent Labrune, a connu la période avant l'arrivée de Frank McCourt. Il était l'un des rares dans ce cas au sein de l'effectif marseillais. Mais après cinq ans à l'OM, le Nippon a décidé de partir pour retourner dans son pays natal. Sakai s'est engagé avec les Urawa Red Diamonds contre un chèque de 1,5M€. Mais comme il l'assure dans Objectif Match , son histoire avec l'OM n'est pas terminée.

«Je veux revenir ici à nouveau et après ma carrière»