Mercato - OM : Sampaoli va avoir droit à un recrutement XXL !

Publié le 3 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que la direction de l’OM peut s’attendre à un mercato estival très agité, tant dans le sens des départs que celui des arrivées, Jorge Sampaoli devrait avoir des moyens pour composer son effectif.

Qualifié pour la prochaine édition de l’Europa League, l’OM va devoir se renforcer durant le mercato estival pour espérer être compétitif autant en C3 qu’en championnat. Et alors que de nombreux éléments n’ont pas été conservés comme Florian Thauvin et Valère Germain (fin de contrat) ou encore Michaël Cuisance et Olivier Ntcham (fin de prêts), d’autres comme Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car devraient être vendus par l’OM pour renflouer les caisses. Mais Sampaoli pourra-t-il les remplacer ?

L’OM aura des moyens

Comme l’a annoncé L’Equipe mercredi, Pablo Longoria indiquerait clairement en interne qu’il devrait pouvoir renforcer l’OM et se montrer créatif durant le mercato estival. En effet, les départs de Thauvin et Germain ont permis d’alléger considérablement la masse salariale du club, tandis que les probables ventes de Kamara et Caleta-Car permettront de récupérer des liquidités. Ce qui permettra alors ensuite de satisfaire les demandes de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts.