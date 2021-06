Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse italienne sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 3 juin 2021 à 11h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis quelques jours, Mauricio Pochettino aurait tout fait pour revenir du côté de Tottenham et serait prêt à quitter son poste d'entraîneur du PSG à cause d'une certaine lassitude de l'ambiance générale au club. Cette piste ne s'est pas concrétisée, ce qui ne changerait pas pour autant les plans du technicien argentin...

Arrivé il y a à peine six mois, Mauricio Pochettino n'a pas obtenu les résultats escomptés avec le PSG. Avec pour seule réussite de la saison la Coupe de France, le technicien Argentin a été souvent critiqué ces derniers temps et son avenir semblait être remis en cause par une majorité des observateurs. Alors que les dernières rumeurs l'envoyaient à Tottenham, le club parisien avait de suite répliqué en démentant l'information. Pochettino, lui, est resté dans le silence total depuis ces annonces.

Pochettino aurait toujours envie de quitter le PSG...

Si le coach argentin n'a pas souhaité commenter les rumeurs le concernant, c'est peut-être que le feuilleton n'est pas encore terminé. En effet, d'après les informations de la Repubblica , Mauricio Pochettino aurait tout fait pour rejoindre Tottenham, qui devrait finalement miser sur Antonio Conte. Mais l’entraîneur du PSG serait toujours prêt à partir, quitte à rester sans club. Il serait fatigué de certaines guerres et des clans du vestiaire et ne serait plus heureux selon le quotidien italien. Le vestiaire du PSG commencerait à lui enlever de la sérénité, flagellé de guerres intestines et des clans qui l’ont toujours divisé. Des informations qui confirmeraient en tout cas la tendance actuelle qui ressemble à un départ du technicien Argentin.

