Mercato - PSG : Faut-il remplacer Pochettino par Zidane ?

Publié le 3 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Mauricio Pochettino voudrait s’en aller, le PSG pourrait donc devoir se trouver un nouvel entraîneur. Et dans la capitale, la piste menant à Zinedine Zidane serait notamment à l’étude.

Après seulement 6 mois passés sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino est déjà annoncé loin du club de la capitale. En effet, déçu du fonctionnement au sein de l’équipe parisienne, l’Argentin voudrait aller voir ailleurs et selon certains, il aurait même déjà fait part de cette volonté à sa direction. Alors que le PSG refuse de confirmer cela, Pochettino pourrait tout de même s’en aller étant donné qu’en interne, les Parisiens penseraient à la suite et pas avec n’importe qui puisque c’est Zinedine Zidane qui serait le grand rêve des Qataris.

Zidane, le nouveau patron du PSG ?