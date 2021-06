Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino... La guerre est déclarée !

Publié le 3 juin 2021 à 16h40 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, la rumeur d'un départ de Mauricio Pochettino s'intensifie. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, le technicien argentin aurait réclamé son départ en interne et reste très discret publiquement. La situation agace Leonardo qui, lui, se manifeste et tape du poing sur la table.

Quel avenir pour Mauricio Pochettino ? La question semble assez prématurée puisque le technicien argentin a débarqué sur le banc du PSG il y a tout juste 6 mois pour remplacer Thomas Tuchel. Et pourtant, alors que son contrat a été automatiquement prolongé jusqu'en juin 2023 grâce à la qualification pour la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino serait bel et bien sur le départ. Selon les informations de Libération , l'ancien coach de Southampton aurait annoncé à ses dirigeants son intention de retourner à Tottenham dès cet été après que son nom a circulé du côté du Real Madrid qui a finalement nommé Carlo Ancelotti. Et les intentions de Mauricio Pochettino ne seraient pas prêtes de changer.

Pochettino veut partir à tout prix

En effet, alors que Tottenham devrait prochainement officialiser la nomination d'Antonio Conte, les bancs de tous les grands clubs européens auront été pourvus. Mais cela ne changerait rien aux plans de Mauricio Pochettino. Ce jeudi, La Repubblica assure ainsi que le technicien argentin a décidé de quitter le PSG, quitte à se retrouver sans club pendant quelques temps. L'ancien défenseur central ne serait plus heureux à Paris et serait lassé par différentes tensions en interne, notamment au sein de son vestiaire, visiblement divisé par des guerres de clan selon le média italien. Dans ces conditions, Mauricio Pochettino n'aurait plus l'intention de rester au PSG même s'il ne retrouve pas un banc dans l'immédiat.

Leonardo s'agace pendant que Pochettino garde le silence