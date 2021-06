Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement fixé pour la prolongation de Mbappé

Publié le 3 juin 2021 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 3 juin 2021 à 16h05

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est encore loin d’un accord avec sa direction pour prolonger. Un dossier très long s’expliquant par les grandes ambitions de l’international français pour la suite de sa carrière, à Paris ou ailleurs.

Si la prestation de Kylian Mbappé face au pays de Galles (3-0) ce mercredi a de quoi emballer les dirigeants du PSG, avec un but et une passe décisive, sa situation contractuelle est nettement moins réjouissante. Le Bondynois a rejoint les Bleus sans avoir clarifié son avenir avec le club de la capitale, et ce malgré de longues discussions entre les deux camps. D’après les informations divulguées par le10sport.com le 8 avril dernier, Kylian Mbappé souhaite garder la mainmise sur sa carrière et n’envisage pas de s’engager sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, le Qatar semble prêt à tout pour sécuriser l’avenir de son joyau, mais la durée du nouveau contrat incite Kylian Mbappé à la prudence. Il y a quelques jours, Le Parisien a confirmé que l’attaquant de 22 ans ne s’imaginait pas prolonger jusqu’en 2025 comme l’espère le PSG, et privilégiait plutôt un nouveau bail d’une ou deux saisons maximum afin de pouvoir quitter la capitale sans grandes difficultés. Mais un autre obstacle empêche l’avancée des pourparlers.

Plus que l’argent, Mbappé veut un projet

S’il ne voit pas forcément d’un mauvais œil l’idée de prolonger son aventure parisienne d’une ou deux années, Kylian Mbappé souhaite le faire dans de bonnes conditions. Très ambitieux, le champion du monde tricolore a soif de trophées et a clairement conscience des carences affichées par l’effectif de Mauricio Pochettino tout au long de la dernière saison. « Je ne peux pas dire ce qu'on va faire, je ne suis que joueur, mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu (après avoir été interrogé sur ce que Paris devait changer). Quand tout le monde voit, c'est plus facile de tirer des conclusions, mais il n'y a pas de souci », confiait-il au soir de la 38e journée après le sacre du LOSC. D’après les informations du Parisien , Kylian Mbappé veut ainsi en savoir plus sur les projets de Leonardo et du Qatar dans ce mercato estival, ce qui laisse indiquer qu’aucune décision ne devrait prise par l’international français dans l’immédiat, et ce malgré les propositions financières alléchantes du club. « Ce que je veux moi, c’est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est vraiment solide autour de moi, et c’est le plus important. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial , a prévenu Mbappé sur Canal + le 23 mai dernier. On discute avec le club, on va voir ce qui va se passer. (…) C’est normal que tout le monde attende cette réponse, il n’y a pas de soucis avec ça. On est très clair avec le club. Je pense que le club sait la relation que j’ai par rapport à ce club, à ce pays, à cette ville. Donc on va faire les choses dans l’ordre, comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre . » Interrogé par L’Obs ce jeudi, Kylian Mbappé se montre d’ailleurs très clair sur son rapport à l’argent, assurant que l’essentiel était ailleurs à ses yeux dans ce qui semble être en substance un message subliminal destiné à ses dirigeants : « J’ai toujours été animé par cette passion du foot, et l’argent n’est jamais venu perturber cette passion. Mes choix, ils sont toujours guidés par ma passion. Après bien sûr que l’argent, c’est important, il ne faut pas le négliger. Mais pour moi, ça ne sera jamais le premier critère, jamais, parce que cette carrière de footballeur, c’est l’expérience d’une vie, et tu ne peux pas la passer à penser à l’argent . »

