Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé... La décision fracassante de Laporta !

Publié le 3 juin 2021 à 15h00 par A.D.

Après avoir recruté Sergio Agüero et Eric Garcia, Joan Laporta devrait boucler les arrivées de Georginio Wijnaldum et de Memphis Depay la semaine prochaine. Une fois qu'il aura réalisé ces deux signatures, le président du Barça espérerait se débarrasser d'Antoine Griezmann ou d'Ousmane Dembélé.

En grande difficulté sur le plan économique, le Barça a décidé de réaliser des opérations à moindre cout cet été. Dans cette optique, Joan Laporta aurait décidé de se tourner vers tous les grands joueurs en fin de contrat. Alors qu'il vient d'enregistrer les arrivées de Sergio Agüero et d'Eric Garcia, le président du FC Barcelone ne voudrait pas en rester là et envisagerait d'officialiser Memphis Depay et Georginio Wijnaldum la semaine prochaine. Ce qui pourrait couter très cher à Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sur liste noire ?

Selon les informations de Francesc Aguilar, divulguées sur son compte Twitter , Joan Laporta aurait déjà tout prévu après les arrivées de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum. A en croire le journaliste de Mundo Deportivo , le président du Barça compterait boucler une toute dernière recrue et offrir un nouveau latéral gauche à Ronald Koeman cet été. Et en ce qui concerne les départs, Joan Laporta espérerait réaliser un transfert inattendu lors du prochain mercato estival, en se débarrassant d'Antoine Griezmann ou d'Ousmane Dembélé.