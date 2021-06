Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone, Juventus... Depay a clairement fait son choix !

Publié le 3 juin 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay aurait recalé à la fois l'OL, le PSG et la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone. Déterminé à évoluer sous la houlette de Ronald Koeman au Barça, Memphis Depay aurait accepté de faire d'énormes sacrifices. Dans le cas où le coach néerlandais était confirmé dans ses fonctions, le numéro 10 de l'OL devrait s'engager officiellement avec le FC Barcelone la semaine prochaine.

Libre de tout contrat le 30 juin, Memphis Depay ne défendra plus les couleurs de l'OL la saison prochaine. En effet, le capitaine et numéro 10 lyonnais aurait décidé de plier bagages et devrait, sauf énorme retournement de situation, s'engager avec le FC Barcelone. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le PSG et la Juventus auraient tenté de s'offrir les services de Memphis Depay, mais ils auraient échoué. A en croire le média espagnol, Leonardo et Andrea Agnelli auraient formulé des offres XXL pour convaincre le capitaine et numéro 10 de l'OL. Des offensives qui seraient supérieures à celle du FC Barcelone. Toutefois, Memphis Depay n'aurait d'yeux que pour le Barça et voudrait à tout prix y poser ses valises pour jouer dans l'équipe de Ronald Koeman. Alors que le coach néerlandais devrait finalement poursuivre son aventure avec le club blaugrana, Memphis Depay serait on ne peut plus déterminé à signer au FC Barcelone. D'ailleurs, il y aurait eu un énorme pas en avant dernièrement dans les négociations entre la direction catalane et le clan Depay.

L'arrivée de Depay au Barça annoncée la semaine prochaine ?