Mercato - Barcelone : Depay et Wijnaldum bientôt au Barça ? Ce joueur de Koeman répond !

Publié le 1 juin 2021 à 1h30 par D.M.

Joueur du FC Barcelone, Frenkie de Jong a botté en touche au moment de commenter les possibles arrivées en Catalogne de ses coéquipiers en sélection, Georgino Wijnaldum et Memphis Depay.

Le FC Barcelone tient sa première recrue estivale. Ce lundi, le club catalan a officialisé l’arrivée de Sergio Agüero, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Manchester City. D’autres renforts sont attendus dans les prochains jours. Autre joueur de Pep Guardiola, Eric Garcia va débarquer en Catalogne dans les prochaines heures. Désireux de se renforcer à moindre coût, le FC Barcelone continuerait aussi de négocier avec Georgino Wijnaldum (Liverpool), mais aussi avec Memphis Depay (OL), libres en juin prochain.

De Jong entretient le mystère pour Depay et Wijnaldum