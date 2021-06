Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta aurait définitivement tranché pour Ronald Koeman !

Publié le 3 juin 2021 à 9h00 par B.C.

Menacé de quitter le FC Barcelone depuis le retour de Joan Laporta aux commandes du club culé, Ronald Koeman devrait finalement rester chez les Blaugrana, et pourrait même y prolonger son contrat.

Une année après son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman est dans le flou pour son avenir. Joan Laporta s’interroge en effet sur la capacité du Néerlandais à pouvoir diriger l’équipe première et a longtemps échanger avec son entraîneur avant de prendre une décision définitive. « Nous sommes en pourparlers avec Koeman, je n'en dirai pas plus. Je me sens très à l'aise avec lui, et j'espère qu'il se sent très à l'aise avec moi. Je voulais faire un certain nombre de remarques. Le résultat de ces discussions nous apportera le meilleur pour le Barça », confiait cette semaine Laporta. D’après les récentes informations de TV3 , Ronald Koeman serait malgré tout sur le point d’être confirmé dans ses fonctions, une tendance confirmée ce jeudi.

Koeman va continuer