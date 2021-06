Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman enfin fixé sur son sort au Barça ?

Publié le 2 juin 2021 à 10h00 par La rédaction

Malgré les interrogations qui émanent à son sujet, Ronald Koeman devrait rester l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine.

Arrivé il y a seulement un an au FC Barcelone, Ronald Koeman n’a jamais réussi à faire l’unanimité sur le banc catalan. L’entraîneur néerlandais a été convoqué mardi pour un sommet avec Rafa Yuste, le vice-président du club, et Mateu Alemany, le directeur du football. L'objectif majeur de cette réunion était de discuter de l'avenir de Koeman sur le banc du Barça. Le président du club Johan Laporta n’était quant à lui pas présent.

Les dirigeants ont confiance en Koeman