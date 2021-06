Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a tranché pour l’avenir de cet indésirable !

Publié le 2 juin 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait l’intention de se séparer de Sergi Roberto cet été, Ronald Koeman ne devrait pas être un frein à son départ s’il reste l’entraineur du club catalan.

Élu à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta entend lancer un nouveau cycle vertueux au sein du club catalan. Les premières pierres ont été posées depuis deux jours avec les arrivées libres de Sergio Agüero et d’Eric Garcia, mais le travail du président du Barça est encore loin d’être terminé. Et pour pouvoir recruter comme il l’entend cet été, le patron des Blaugrana devra en premier lieu dégraisser l’effectif du FC Barcelone afin de percevoir des liquidités et diminuer la masse salariale colossale du club. Dans cette optique, Sergi Roberto serait poussé vers la sortie, et cette tendance tend à se confirmer.

Le FC Barcelone souhaiterait bien se séparer de Sergi Roberto