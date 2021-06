Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La très grosse annonce de Laporta sur l'avenir de Koeman !

Publié le 1 juin 2021 à 16h00 par A.M.

Alors que le départ de Ronald Koeman ne semblait faire aucun doute ces dernières semaines, Joan Laporta a semé le doute dans ce dossier assurant que le Néerlandais avait finalement des chances de rester.

Cet été, le FC Barcelone a plusieurs dossiers à régler et ne perd pas de temps puisque deux recrues ont déjà débarqué. En effet, le Barça a officialisé les arrivées libres de Sergio Agüero puis d'Eric Garcia. Dans le même temps, les discussions avec Lionel Messi avanceraient dans le bon sens pour une prolongation de contrat de deux ans. Reste désormais à connaître le sort de Ronald Koeman, dont l'avenir a longtemps semblé s'écrire loin du Barça après une saison décevante malgré le titre en Coupe du Roi. Cependant, Joan Laporta ne ferme aucune porte.

Laporta ouvre la porte à Koeman