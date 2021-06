Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros talent du Barça serait tout proche du départ !

Publié le 3 juin 2021 à 11h00 par La rédaction

La saison du FC Barcelone a notamment été marquée par l’arrivée d’Ilaix Moriba en équipe première. Mais à un an de la fin de son contrat, sa prolongation coince en raison des exigences élevées de ses nouveaux représentants.

A seulement 18 ans, Ilaix Moriba sort d’une première saison très convaincante avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain formé à la Masia s’est fondu dans le collectif de Ronald Koeman en apportant toute sa percussion et sa qualité technique. Mais comme beaucoup de joueurs catalans, son avenir va se jouer cet été. En fin de contrat dans un an, Ilaix Moriba doit trouver un accord avec le Barça.

Moriba tout proche de la sortie ?