Mercato - Barcelone : Tout est déjà réglé pour la prochaine recrue !

Publié le 3 juin 2021 à 9h30 par A.D.

Alors qu'il a déjà annoncé son départ libre de Liverpool, Georginio Wijnaldum serait promis au FC Barcelone. Après avoir réglé les derniers détails pour le contrat du Néerlandais, le Barça devrait officialiser son arrivée la semaine prochaine.

Comme il l'a annoncé lui-même, Georginio Wijnaldum ne portera plus les couleurs de Liverpool la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, l'international néerlandais va s'engager librement et gratuitement avec un nouveau club et mettre un terme à une idylle de cinq saisons avec les Reds. Conscient de la situation de Georginio Wijnaldum, le Barça ne devrait pas laisser passer l'occasion de le récupérer à 0€. Après Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal, Joan Laporta devrait donc enregistrer sa quatrième recrue de l'été la semaine prochaine : Georginio Wijnaldum.

Une officialisation la semaine prochaine pour Wijnaldum ?