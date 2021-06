Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est sur le point de boucler une double opération à… 0€ !

Publié le 2 juin 2021 à 13h30 par Th.B.

Alors que le nom de Memphis Depay est lié au FC Barcelone depuis l’été dernier, son arrivée libre de tout contrat serait presque une certitude dans les prochains jours. Que ce soit via le discours du président ou des agissements de la section de communication du club, on s’attendrait à annoncer la venue de Depay !

Pendant de longues semaines, l’arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone a été liée à l’avenir de Ronald Koeman. Néanmoins, il semblerait que la donne ait changée. En effet, à présent, que le technicien néerlandais soit maintenu ou non par Joan Laporta, Memphis Depay pourrait bel et bien débarqué libre de tout contrat au Barça . Le capitaine de l’OL a décidé de ne pas prolonger à Lyon. Et se pourrait-il que Memphis Depay débarque à Barcelone ? L’incertitude continue de régner sur ce dossier ces dernières heures. Et ce lundi, Tuttosport a révélé que la Juventus garderait un oeil sur l’international néerlandais alors que les dossiers Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala restent indécis à ce jour. Et de son côté, un compatriote néerlandais de Depay s’est confié sur les éventuelles venues de l’attaquant et de Georginio Wijnaldum. « Il reste à voir ce qu'ils feront. Je ne sais pas si les contacts sont sérieux. Ou peut-être que si, mais je ne vais rien vous dire » . Voici le message que Frenkie de Jong a communiqué à l’occasion d’un entretien accordé à AD .

Le Barça aurait déjà préparé la vidéo d’officialisation pour Memphis Depay !

Cependant, les éventuels doutes sont peu à peu en train de se dissiper en Espagne. En effet, ce mercredi, Gerard Romero a apporté de sérieuses informations sur l’évolution de l’opération Memphis Depay. Du côté de Barcelone, on confirmerait que de sérieux progrès ont été faits pour que sa venue devienne réalité alors que de nouveaux contacts entre le clan Depay et le FC Barcelone auraient eu lieu. De plus, les proches de Memphis Depay assureraient au journaliste de la RAC1 qu’il se rapprocherait concrètement du Barça . Afin de définitivement lever le voile sur ce dossier, le service chargé de la communication du FC Barcelone aurait déjà préparé une vidéo à publier sur les réseaux sociaux du club culé afin d’officialiser son arrivée. Sky Sport a pour sa part affirmé que l’opération Memphis Depay serait perçue comme étant une priorité et que les discussions seraient totalement positives pour que sa venue soit effective. Pour ce qui est de Georginio Wijnaldum, il ne manquerait plus qu’une officialisation.

