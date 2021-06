Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta annonce la couleur pour le mercato du Barça !

Publié le 1 juin 2021 à 17h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone a déjà annoncé les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia, cela serait loin d’être terminé en Catalogne, à la fois dans le sens des arrivées que des départs.

Récemment élu président du FC Barcelone, Joan Laporta souhaite remettre le club catalan sur le chemin de la victoire. Et malgré les finances compliquées du Barça, il veut se montrer actif sur le mercato estival. Cela a d’ailleurs déjà frappé fort au Camp Nou avec ce lundi et ce mardi les présentations respectives de Sergio Agüero et Eric Garcia. Arrivés au terme de leur contrat avec Manchester City, l’Argentin et l’Espagnol débarquent donc gratuitement. Mais l’été est encore long et à Barcelone, cela va encore bouger. D’ailleurs, ce mardi, à l’occasion de la présentation d’Eric Garcia à la presse, Joan Laporta en a dit plus sur la suite du mercato des Blaugrana.

« Il y aura plus de présentations de joueurs »

Ayant déjà animé ce mercato estival, le FC Barcelone ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, devant les médias, Joan Laporta a fait une grande annonce : d’autres joueurs vont rejoindre le club catalan dans les semaines à venir. « Vous verrez que les joueurs que nous amenons sont de haut niveau. Vous pouvez exiger ce que vous avez à leur demander, gagner des titres (...) Eric a pensé revenir et il y a d'autres joueurs qui sont très excités de jouer pour le Barça. (…) Nous devons faire une rénovation profonde et nous y travaillons. Il y aura plus de présentations de joueurs. Nous voulons incorporer des joueurs qui améliorent l'équipe. Il y aura sûrement des nouvelles la semaine prochaine. Tout est prévu, vous aurez des nouvelles », a fait savoir le président du Barça alors que Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, en fin de contrat, seraient eux aussi en passe de poser leurs valises au Camp Nou.

« S'il y a des arrivées, il doit y avoir des sorties »