Mercato - Real Madrid : Un incroyable coup envisagé avec Christophe Galtier pour l'après-Zidane ?

Publié le 2 juin 2021 à 13h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid a choisi Carlo Ancelotti pour prendre la succession de Zinedine Zidane, d’autres pistes ont été étudiées au préalable par le club merengue, à l’instar de celle menant à Christophe Galtier, désireux de quitter le LOSC.

Après plusieurs jours de recherches intensives, le Real Madrid a trouvé le successeur de Zinedine Zidane. Ce mardi, le club espagnol a officialisé le retour de Carlo Ancelotti sur le banc de touche, six ans après son départ de la Casa Blanca. « Bien que j'aie apprécié mon passage à Everton, une opportunité inattendue s'est présentée à moi, et je pense que c'est la bonne décision pour moi et ma famille en ce moment », s’est réjoui l’Italien après sa nomination. Un choix qui a surpris puisque Florentino Pérez avait activé d’autres pistes dans un premier temps pour prendre les rênes du Real Madrid, dont une inattendue.

Le Real Madrid aurait songé à Christophe Galtier