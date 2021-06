Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut frapper très fort pour Memphis Depay !

Publié le 3 juin 2021 à 8h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay figurerait sur les tablettes du PSG, du FC Barcelone et de la Juventus. Alors que Leonardo et Federico Cherubini auraient formulé des offres supérieures à celle de Joan Laporta, Memphis Depay privilégierait tout de même de rejoindre le Barça. Selon la presse espagnole, l'international néerlandais voudrait à tout prix évoluer sous la houlette de son compatriote Ronald Koeman, qui serait finalement parti pour rester en Catalogne.

Après 3 saisons et demie de bons et loyaux services, Memphis Depay va quitter l'OL. En fin de contrat le 30 juin, l'international néerlandais ne va pas poursuivre son aventure avec les Gones . Condamné à partir cet été, Memphis Depay aurait l'embarras du choix quant à son avenir. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'OL serait suivi de près par le PSG, le FC Barcelone et la Juventus. Et malgré les offres XXL pour rejoindre Paris ou Turin, Memphis Depay n'aurait d'yeux que pour le Barça.

Leonardo aurait frappé plus fort que le Barça pour Depay