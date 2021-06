Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indice révélateur sur l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 2 juin 2021 à 23h20 par La rédaction

Le président du Barça Joan Laporta s’est exprimé sur le choix de Sergio Aguero. Décryptage.

A l’occasion de l’officialisation de la signature de Sergio Aguero, dont on sait qu’il fait partie des proches de Lionel Messi, Joan Laporta a été interrogé sur le choix d’Aguero et sur une éventuelle influence de la Pulga : « Si Agüero a été signé pour faire plaisir à Messi ? Non, Agüero est un joueur désiré et un joueur exceptionnel. En raison de sa qualité et de la manière dont il joue dans notre système, il ira bien dans notre groupe. La signature de "Kun" Agüero est due seulement à "Kun" Agüero, parce que nous voulons une équipe très compétitive. C'est le premier d'une série de signatures que vous connaîtrez, Naturellement, nous voulons continuer avec Messi ».

Pas anodin qu’Aguero ait signé rapidement

Officiellement, Joan Laporta ne peut bien sûr répondre autre chose que le club convoitait Aguero au-delà de Messi et il est certain que le profil d’Aguero colle parfaitement au plan mis en place, à savoir s’orienter en grande priorité sur des joueurs de calibre mondial en fin de contrat. Pour autant, il est clair que le fait que Messi soit favorable à l’arrivée d’Aguero a fatalement pesé dans la décision d’avancer rapidement dans la finalisation du deal. A l’heure où le club catalan cherche à le convaincre de prolonger, il n’est pas anodin qu’il ait signé Sergio Aguero rapidement. Plus vite en tout cas que Memphis Depay, en fin de contrat avec l’OL, convoité par Ronald Koeman… et un peu moins par Lionel Messi selon les médias catalans.