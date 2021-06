Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prolongation imminente pour Messi ? La réponse !

Publié le 2 juin 2021 à 17h00 par La rédaction

N'ayant pas encore prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi voit toujours son avenir être incertain. Et la signature de l'Argentin serait encore loin d'être actée...

Les jours passent et l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est toujours incertain. L’Argentin est en fin de contrat le 30 juin prochain et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Pourtant, c’est l’une des priorités de Joan Laporta, désireux de voir la Pulga rester quelques années de plus en Catalogne. Bien évidemment, la situation du sextuple Ballon d’Or a interpellé certains clubs européens qui suivent l’avancée du dossier de très près. Mais si Lionel Messi semblait se rapprocher de plus en plus d’un accord avec les Blaugrana , cela ne serait finalement pas le cas.

Toujours aucune discussion entre le Barça et Messi