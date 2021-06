Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Un contrat légendaire bientôt signé par Lionel Messi ?

Publié le 2 juin 2021 à 15h30 par B.C.

Libre à la fin du mois, Lionel Messi serait proche de prolonger avec le FC Barcelone, permettant à l’Argentin de signer un nouveau contrat faramineux le liant au club culé jusqu’en 2031.

Élu président du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta avait fait du nouveau contrat de Lionel Messi l’un de ses principaux arguments de campagne. L’avocat de formation a donc la pression puisqu’il n’a plus que quelques jours avant de voir l’Argentin libre de tout contrat. Récemment interrogé sur le sujet en conférence de presse, Joan Laporta s’était montré optimiste concernant l’avenir de Messi, et ce malgré l’intérêt du PSG et de Manchester City : « On parle à Leo, ça se passe bien. Cela ne dépend pas de l'audit. Nous maîtrisons déjà plus ou moins le résultat financier de l'année. Lorsque nous aurons terminé l'audit, nous aurons plus de données, mais pour cette opération, nous avions déjà tout prévu. Ça avance bien, mais ce n'est pas fini. Comme Kun l'a dit, nous sommes tous excités à l'idée de les voir jouer ensemble. Ce n'est pas une question d'argent de sa part, il montre beaucoup de compréhension et il veut continuer et avoir une équipe compétitive et gagner des titres. » En effet, Lionel Messi ferait du projet sportif sa grande priorité, espérant soulever au moins une dernière fois la Ligue des champions avant la fin de sa carrière. Et visiblement, Joan Laporta serait parvenu à trouver les bons arguments.

Un contrat de dix ans est confirmé pour Messi