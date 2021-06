Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé lâche un gros avertissement à Leonardo pour sa prolongation !

Publié le 3 juin 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que le PSG cherche actuellement à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022, l’international tricolore a accordé une longue interview à L’Obs, évoquant notamment son rapport à l’argent. De quoi faire rappeler au club de la capitale la priorité réelle de l'attaquant.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas officiellement tranché pour son avenir. Pourtant, le club de la capitale discute de longs mois avec l’attaquant et son entourage afin de parvenir à un accord pour sa prolongation. Le danger est grand, puisque Mbappé sera libre de s’engager dans le club de son choix l’été prochain, et le Real Madrid apparaît comme la principale menace. Le PSG est disposé à offrir un contrat colossal au Bondynois pour le conserver, mais la priorité du principal intéressé est ailleurs. Alors qu’on le dit attentif au projet parisien, Kylian Mbappé avoue dans un entretien accordé à L’Obs que l’aspect pécuniaire n’apparaît pas comme le facteur essentiel dans ses choix de vie, et donc de carrière.

« L’argent, ça ne sera jamais le premier critère »