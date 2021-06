Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation surprenante sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 3 juin 2021 à 18h45 par A.M.

Bien que les rumeurs concernant l'avenir de Mauricio Pochettino ne cessent de s'intensifier ces derniers jours, le technicien argentin serait finalement pleinement concentré sur la préparation de la prochaine saison du PSG.

Depuis quelques jours, les rumeurs annonçant le départ de Mauricio Pochettino se font de plus en plus importantes. D'après Libération , le technicien argentin aurait même averti le PSG de sa volonté de retourner à Tottenham cet été. Une situation qui agace Leonardo qui n'a pas hésité à pousser un coup de gueule. « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail », lance-t-il à France Football .

Pochettino déjà concentré sur la saison prochaine ?