Mercato - PSG : Ça va se compliquer pour Leonardo avec Achraf Hakimi !

Publié le 3 juin 2021 à 18h30 par A.C.

Leonardo rêve de frapper un gros coup avec Achraf Hakimi, latéral de l’Inter considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste. Mais le Paris Saint-Germain voit la concurrence grandir au fil des jours...

C’est quasiment acté, Alessandro Florenzi ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Son prêt ne semble pas avoir convaincu Leonardo, qui ne lèvera donc pas l’option d’achat de 9M€ présente dans le contrat de l’Italien, qui retrouvera donc l’AS Roma. Pour le remplacer, Leonardo souhaiterait frapper fort, très fort. Le directeur sportif du PSG est au courant des problèmes économiques de l’Inter, qui se retrouve obligée de vendre un ou deux cadres de son effectif. Ainsi, il aurait ouvert les négociations pour Achraf Hakimi, l’un des grands acteurs du titre de champion d’Italie de l’Inter et indispensable dans le dispositif d’Antonio Conte. Un accord est encore loin d’être trouvé, puisque Fabrizio Romano a révélé que le PSG serait prêt à aller jusqu’à 60M€, alors que les Nerazzurri réclameraient minimum 80M€. Le journaliste assure toutefois que Leonardo n’aurait pas dit son dernier mot et continuerait à essayer de trouver une formule qui puisse satisfaire l’Inter.

Chelsea déterminé à batailler avec le PSG

La tâche de Leonardo s’est toutefois compliquée. Car le Paris Saint-Germain ne semble pas être le seul club sur les traces d’Achraf Hakimi ! La Gazzetta dello Sport assure en effet que Chelsea souhaiterait jouer les trouble-fête. Une information confirmée par Sport Mediaset , qui parle d’une avancée significative des Blues ces dernières heures, avec une volonté affichée de batailler avec le PSG pour Hakimi. De son côté, Fabrizio Romano parle de contacts entre Chelsea et l’agent de l’international marocain, qui pourrait donc quitter l’Inter moins d’un an après l’avoir rejointe.

Arsenal également dans le coup