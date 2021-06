Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau danger dans le dossier Hakimi ?

Publié le 3 juin 2021 à 17h45 par La rédaction

Alors que les négociations avanceraient dans le bon sens entre Achraf Hakimi et le PSG, Leonardo devrait voir un nouveau concurrent débarquer dans le dossier. En effet, Arsenal s'intéresserait également au latéral droit de l'Inter.

La priorité du PSG cet été sera de trouver un nouveau latéral droit afin de compenser le départ d’Alessandro Florenzi, non conservé par le club de la capitale à l’issue de son prêt. Dans ce but, Achraf Hakimi apparaitrait comme une très bonne option aux yeux de la direction parisienne. Le Marocain a été l’un des artisans du titre de champion de Serie A de l’Inter (37 matchs, 7 buts et 10 passes décisives dans le championnat italien). Les négociations se dérouleraient même très bien entre le club de la capitale et le clan du joueur puisqu’un contrat de cinq ans et un salaire de 8M€ annuels seraient évoqués. Néanmoins, le PSG ne serait pas seul sur le dossier et un nouveau concurrent devrait rejoindre le pensionnaire de Ligue 1.

Arsenal entre dans la danse pour Hakimi