Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera démonte une rumeur sur son avenir !

Publié le 3 juin 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que la presse espagnole a évoqué un retour d’Ander Herrera à l’Athletic Bilbao ce jeudi, le milieu de terrain du PSG a nié une telle éventualité en dénonçant une fake news.

Afin de mener à bien ses objectifs estivaux sur le marché des transferts, le club ne semblant pas bénéficier d’une belle enveloppe, L’Équipe faisant référence à un budget compris entre 60 et 80M€, des ventes importantes sont escomptées. En effet, que ce soit pour Achraf Hakimi, Theo Hernandez ou encore Eduardo Camavinga, chacune de ces opérations semble être quasiment hors de portée pour le PSG en raison de la crise financière qui frappe le monde du football et le vice-champion de France. Pour ce faire, certains sacrifices pourraient être effectués en terme de ventes et notamment celle d’Ander Herrera. L’Équipe a dévoilé qu’une somme comprise entre 80 et 100M€ serait demandée à Leonardo au niveau des ventes.

Ander Herrera condamne une fake news sur son avenir !