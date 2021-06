Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sur le point de boucler un dossier inattendu !

Publié le 3 juin 2021 à 16h00 par B.C.

Alors qu’il vient de récupérer Emerson Royal, évoluant au Betis depuis deux saisons, Joan Laporta n’a pas l’intention de lâcher la latéral droit malgré les problèmes économiques du FC Barcelone. Une prolongation serait même envisagée pour le Brésilien.

Recruté par le Betis et le FC Barcelone en 2019, Emerson Royal s’est fait remarquer en Andalousie durant deux saisons, incitant le club culé à récupérer le latéral droit. Le Barça a en effet officialisé cette semaine l’arrivée du joueur pour 9M€, soit le montant de la clause fixée dans son contrat à Séville. Cependant, l’avenir d’Emerson semblait encore incertain. En effet, un départ du Brésilien, disposant d’une belle cote sur le marché, était évoqué puisque le FC Barcelone cherche à renflouer ses caisses, mais Joan Laporta en a décidé autrement.

Emerson va rester, et prolonger !