Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande mission à 100M€ confiée à Leonardo !

Publié le 2 juin 2021 à 22h15 par T.M.

Si le PSG veut se montrer actif cet été, Leonardo devra auparavant faire les choses bien dans le sens des départs.

Après avoir perdu la Ligue 1 et n’ayant toujours pas remporté la Ligue des Champions, le PSG veut se montrer actif cet été sur le marché des transferts. Toutefois, pour cela et permettre à Leonardo d’avoir une bonne marge de manoeuvre pour répondre aux besoins de Mauricio Pochettino, il faut de l’argent. Or, de base, le PSG n’aurait pas un énorme budget transfert. En effet, selon les informations dévoilées par L’Equipe , l’enveloppe actuelle serait comprise entre 60 et 80M€.

Leonardo va devoir vendre !

Avec ce budget, il sera donc difficile pour le PSG de faire des folies. Mais tout pourrait être différent en fonction des ventes, ce qui apparait d’ailleurs comme une grande obligation. Alors que le club de la capitale n’a pas énormément dégraisser lors des précédentes fenêtres de transferts, il va falloir être actif cet été. Et comme l’a expliqué le quotidien sportif, il serait demandé à Leonardo de récupérer entre 80 et 100M€, une somme qui pourrait être atteinte grâce aux départs de Sarabia, Bakker, Herrera, Diallo, Kurzawa ou encore Paredes…