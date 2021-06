Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un budget XXL pour recruter cet été ? La réponse !

Publié le 2 juin 2021 à 21h45 par T.M.

A quelques jours de l’ouverture du mercato estival, l’une des questions est de savoir quel sera le budget à disposition de Leonardo au PSG. Et finalement, l’enveloppe serait moins importante que ce qui était annoncé des derniers jours.

Le mercato bat déjà son plein au PSG. Afin de revenir plus fort la saison prochaine et retrouver les sommets, le club de la capitale pourrait frapper fort cet été. Cela pourrait d’ailleurs commencer avec le gros coup Achraf Hakimi, latéral droit de l’Inter Milan. Et après le Marocain, d’autres recrues devraient débarquer au PSG, Leonardo travaillerait en tout cas pour. Reste cependant à savoir quel sera le budget transfert à Paris cet été. Et alors qu'il était question d’une enveloppe comprise entre 150M€ et 200M€ ces derniers jours, cela serait loin d’être le cas.

Plutôt 80M€ ?