Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a un boulevard pour Luis Campos !

Publié le 3 juin 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors que RMC Sport a fait savoir qu’Arsenal pourrait être un concurrent au Real Madrid dans la course à la signature de Luis Campos, il n’en serait finalement rien. La cause ? Les Gunners s’éloigneraient de ce dossier.

Et si après le LOSC, Luis Campos rejoignait l’OGC Nice pour potentiellement y retrouver Christophe Galtier ? C’était l’une des rumeurs de ces dernières heures. Néanmoins, à en croire RMC Sport, l’avenir de l’ancien conseiller du président Gerard Lopez ne s’écrirait au sein du club azuréen, mais plutôt du côté d’Arsenal ou du Real Madrid. Goal España révélait même la semaine dernière que les premiers contacts auraient été initiés entre le Real Madrid et le clan Campos. Et les dirigeants merengue verraient Arsenal leur laisser un boulevard.

Arsenal se retirerait du dossier Luis Campos !