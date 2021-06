Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avant Ancelotti, Pérez a tenté un incroyable coup avec Mourinho !

Publié le 3 juin 2021 à 13h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid a choisi Carlo Ancelotti pour succéder à Zinedine Zidane, Florentino Pérez aurait dans un premier temps songé à un autre ancien du club en approchant José Mourinho.

Alors que Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Raul ou encore Antonio Conte étaient courtisés par le Real Madrid, c’est finalement Carlo Ancelotti qui a pris la succession de Zinedine Zidane. En poste du côté d’Everton, l’Italien n’a pas hésité avant de retourner à la Casa Blanca , six ans après son départ. Ancelotti a laissé un excellent souvenir chez les Merengue en remportant notamment la dixième Ligue des champions de l’histoire du club, mais cela ne faisait pas pour autant de lui une priorité aux yeux de Florentino Pérez. En effet, le président du Real Madrid aurait notamment approché José Mourinho pour se renseigner sur sa situation.

Mourinho aurait recalé le Real Madrid