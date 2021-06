Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé justifie son arrivée avortée au Real Madrid !

Publié le 3 juin 2021 à 11h45 par B.C.

Déjà courtisé par le Real Madrid à l’âge de 14 ans, Kylian Mbappé a finalement rejoint l’AS Monaco puis le PSG. Un choix payant pour l’international français sur lequel est revenu le principal intéressé.

À 22 ans, Kylian Mbappé a l’Europe à ses pieds, et le PSG en a conscience. Depuis de longs mois, le club de la capitale cherche un moyen de convaincre l’international tricolore de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Le Real Madrid est attentif à la situation et rêve de s’attacher les services de Kylian Mbappé dès cet été. Il faut dire que Florentino Pérez a déjà connu plusieurs échecs avec le Bondynois. À l’été 2017, les Merengue s’étaient notamment fait devancer par le PSG pour le transfert de Kylian Mbappé, tandis que l’entourage de ce dernier avait déjà privilégié une arrivée à l’AS Monaco en 2013 alors que le Real Madrid était disposé à accueillir dans son centre de formation le jeune attaquant alors âgé de 14 ans. Interrogé dans L’Obs , Kylian Mbappé est revenu sur ce choix décisif dans sa carrière.

« Même si c’était avec Zidane, ça restait un autre pays »