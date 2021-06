Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un plan pour attirer Cristiano Ronaldo !

Publié le 3 juin 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que le PSG aurait entamé les premières démarches afin de recruter Cristiano Ronaldo, le Qatar semble assez serein sur la viabilité économique de cette opération.

Cela pourrait bien ressembler au feuilleton de l'été sur le mercato. En effet, l'avenir de Cristiano Ronaldo semble totalement relancé du côté de la Juventus où l'arrivée de Massimiliano Allegri pour remplacer Andrea Pirlo relance sa situation. Et selon les informations de AS , le PSG pourrait sauter sur l'occasion et aurait même déjà entamé les premières démarches auprès de l'entourage de Cristiano Ronaldo pour le recruter cet été, notamment dans le cas où Kylian Mbappé ne prolongeait pas son contrat qui s'achève en juin 2022.

Le PSG sait comment financer l'opération Ronaldo