Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare un énorme coup avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 3 juin 2021 à 10h15 par A.M. mis à jour le 3 juin 2021 à 10h19

A l'affût sur le marché pour recruter une grande star afin d'anticiper l'éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait entamé les premières démarches pour recruter Cristiano Ronaldo.

Cet été, le PSG a prévu d'être très actif afin de renforcer son effectif et enfin remporter la Ligue des Champions. Toutefois, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2022. Et son choix risque de largement influencer le mercato du PSG. En effet, s'il refuse de prolonger, l'attaquant français sera probablement vendu afin d'éviter un transfert libre dans un an. Le club de la capitale se mettra alors en quête d'une nouvelle star pour le remplacer. Une star qui pourrait se nommer Cristiano Ronaldo.

Le PSG lance l'opération Cristiano Ronaldo