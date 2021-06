Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour Achraf Hakimi !

Publié le 3 juin 2021 à 0h45 par H.G.

Alors qu’Achraf Hakimi est annoncé comme la grande priorité du PSG en ce début de mercato estival, Leonardo n’aurait pas l’intention d’abandonner le dossier malgré les prétentions élevées de l’Inter.

Le secteur du flanc droit de la défense du Paris Saint-Germain a été érigé comme l’un des chantiers prioritaires de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, les performances de Thilo Kehrer et de Colin Dagba ne font pas l’unanimité, tandis qu’Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé et ainsi effectuer son retour à l’AS Roma. Et pour renforcer ce poste, le PSG semble décidé à investir dans la mesure où il aurait décidé d’arracher Achraf Hakimi à l’Inter comme cela est annoncé avec insistance depuis une semaine. Et bien que les Nerazzurri auraient des prétentions très élevées pour le laisser partir, le PSG n’aurait pas l’intention d’abandonner de sitôt les négociations.

Le PSG va continuer de discuter avec l’Inter pour Achraf Hakimi