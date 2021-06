Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema passe à l’action pour le transfert de Mbappé !

Publié le 2 juin 2021 à 19h10 par B.C.

Proche de Karim Benzema chez les Bleus, Kylian Mbappé en aurait profité pour discuter du Real Madrid avec lui, alors que le PSG cherche un moyen de prolonger son contrat courant jusqu’en 2022.

Malgré les longues discussions entre les deux parties, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG reste très incertain. Engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, l’international tricolore n’a toujours pas donné sa réponse à la direction parisienne, qui cherche à tout prix à le prolonger rapidement. Le départ de Mbappé pourrait en effet devenir une obligation cet été sous peine de le voir partir libre l’année prochaine, une aubaine pour le Real Madrid, qui rêve plus que jamais de s’attacher ses services. Et Florentino Pérez peut compter sur un allier de poids dans ce dossier.

Mbappé et Benzema auraient discuté du Real Madrid