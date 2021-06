Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les dessous du retour avorté de José Mourinho !

Publié le 3 juin 2021 à 17h30 par T.M.

Devant faire face au départ de Zinedine Zidane, Florentino Pérez a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et alors que le choix du Real Madrid s’est finalement porté sur Carlo Ancelotti, cela n’était clairement pas l’option numéro 1. De nombreux profils ont été étudiés, y compris celui de José Mourinho.

Fatigué par tout le climat autour du Real Madrid, Zinedine Zidane a préféré donc s’en aller, lui qui avait pourtant encore un an de contrat au sein de la Casa Blanca. Alors que Florentino Pérez souhaitait le conserver pour qu’il mène la révolution qui se profile chez les Merengue, le président madrilène a dû lancer les recherches pour un nouvel entraîneur. Pendant quelques jours, les noms se sont alors multipliés au Real Madrid, à l’instar d’Antonio Conte, Mauricio Pochettino ou encore Raul. Mais finalement, à la surprise générale, c’est Carlo Ancelotti, qui était pourtant sous contrat à Everton, qui a été choisi. Acceptant très rapidement la proposition de Florentino Pérez, l’Italien a ainsi fait son retour au Real Madrid. Mais ce jeudi, El Confidencial fait de nouvelles révélations sur les dessous de l’arrivée d’Ancelotti. Et si le technicien de 61 ans est là aujourd’hui, ce serait aussi grâce ou à cause de… José Mourinho.

Mourinho a dit non !