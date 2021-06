Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les bases sont posées pour le départ de Pochettino !

Publié le 3 juin 2021 à 20h45 par Th.B.

Pourtant annoncé du côté de Tottenham où il effectuerait alors son grand retour un peu plus d’un an et demi après son licenciement, Mauricio Pochettino n’aurait pas fait l’objet d’offres et devrait batailler avec le PSG pour partir.

Depuis la semaine dernière, le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance du côté de Tottenham et a également été lié au Real Madrid avant que Florentino Pérez ne décide de rapatrier Carlo Ancelotti témoignant de la réticence du PSG à céder son entraîneur. The Daily Mirror a confié mardi soir que le plan du président de Tottenham Daniel Levy serait de faire son maximum afin de convaincre Pochettino de faire le nécessaire pour revenir. Le PSG témoigne de toutes ces rumeurs autour d’un entraîneur qui a été nommé en janvier dernier et qui dispose désormais d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 après que le club ait levé l’option pour une année supplémentaire récemment. De quoi pousser Leonardo à taper du poing sur la table pour France Football. « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail ».

Pochettino doit faire bouger les choses, le PSG pas approché pour ses services !