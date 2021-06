Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va boucler un transfert à 30M€ !

Publié le 4 juin 2021 à 14h15 par D.M.

Comme indiqué par le 10 Sport, l'OM a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Le milieu de terrain voudrait toutefois disputer la Copa Libertadores avec son club avant de rejoindre Marseille.

Et si c’était lui la première recrue estivale de l’OM ? A la recherche de renforts au milieu de terrain, le club marseillais a activé de nombreuses pistes à l’instar de Mattéo Guendouzi (Arsenal), de Thiago Almada (Velez Sarsfield) ou encore de Jérémie Boga (Sassuolo). Mais un dossier semble plus avancé que les autres. Depuis plusieurs semaines, l’OM négocie avec Flamengo pour le transfert de Gerson, âgé de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2023 avec le club brésilien. Après des semaines de discussions, les deux parties sont proches d’un accord total.

Un accord définitif dans les prochaines heures ?