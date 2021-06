Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Messi… La prochaine star du projet QSI déjà connue ?

Publié le 4 juin 2021 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un gros renfort offensif dans l’optique d’un éventuel départ de Kylian Mbappé cet été, la direction du PSG étudie plusieurs pistes à cet effet depuis plusieurs mois. Mais c’est surtout l’option Cristiano Ronaldo qui semble prendre de l’ampleur, Lionel Messi étant bien parti pour prolonger à Barcelone…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir dans la capitale. Un feuilleton qui suscite beaucoup d’interrogations, et notamment au sein de la direction parisienne qui doit assurer ses arrières si Mbappé décide finalement de changer d’air lors du mercato estival. Ces derniers mois, les noms de Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) ont notamment été évoqués pour le PSG, deux profils XXL capables de venir succéder l’attaquant français. Et l’un de ces deux dossiers est en train de prendre de l’ampleur au Parc des Princes…

Cristiano Ronaldo se rapproche du PSG ?

Ce vendredi matin, le Corriere dello Sport a confirmé la tendance dégagée par AS ces dernières heures et annonçant que le PSG était entré en contact avec l’entourage de Cristiano Ronaldo dans l’optique d’un transfert cet été. Un renfort qui aurait des intérêts sportifs, mais également marketing, puisque CR7 et le PSG sont tous les deux affilié à Nike. Le joueur de la Juventus Turin serait déjà intéressé par l’optique d’un transfert au Parc des Princes, et dans ce dossier, la direction parisienne pourrait être aidée par Mauro Icardi. Le buteur argentin intéresse fortement la Juventus, et le PSG pourrait tenter de l’inclure dans l’opération pour faciliter l’arrivée de Ronaldo cet été. En cas de départ de Kylian Mbappé, le Qatar semble donc avoir d’ores et déjà choisi sa prochaine star…

Messi s’éloigne

Et qu’en est-il de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et qui a lui aussi été évoqué avec insistance dans le viseur du PSG cet été ? Là encore, la tendance semble très claire puisque Messi devrait finalement prolonger avec le Barça. La Cadena Ser a d’ailleurs révélé ce vendredi matin que cette annonce devrait intervenir dans les deux à trois semaines à venir, l’attaquant argentin ayant trouvé un accord avec Barcelone sur les bases d’un nouveau contrat de deux ans. Le PSG semble donc distancé, et devrait ainsi mettre le paquet sur Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé cet été…