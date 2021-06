Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare bien un énorme coup avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 juin 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que la presse espagnole a annoncé jeudi que le PSG aurait la ferme intention de faire venir Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé, ces informations sont plus que jamais confirmées en Italie.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite encore de grandes interrogations quant à son avenir. Une situation qui contraint les hautes instances du club depuis Doha au Qatar à anticiper sa succession dans l’optique d’un éventuel départ pour le Real Madrid cet été. Le quotidien espagnol AS a d’ailleurs annoncé jeudi que Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) avait été récemment contacté par le PSG à cet effet, et l’attaquant portugais serait séduit par l’idée d’une arrivée à Paris. Et ça se précise…

Le PSG songe bien à CR7