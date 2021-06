Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Réunion au sommet pour Gareth Bale !

Publié le 4 juin 2021 à 11h00 par Th.B.

Alors que Carlo Ancelotti est revenu au Real Madrid, Gareth Bale pourrait rester à la Casa Blanca. Néanmoins, les dirigeants merengue devraient s’entretenir avec le clan Bale pour évoquer l’option Tottenham.

« Gareth n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas eu beaucoup de temps en Premier League mais il a marqué de nombreux buts lorsqu'il a eu l'occasion de jouer. Il revient et je le connais très bien. Si vous avez la motivation, vous pouvez faire une belle saison. Je n'en ai aucun doute. » . Voici le message que Carlo Ancelotti a confié en conférence de presse mercredi. Le nouvel entraîneur du Real Madrid qui a signé un contrat de trois ans cette semaine a ouvert la porte à une collaboration avec son ancien joueur qu’il a côtoyé lors de son premier passage au Real Madrid alors que jusqu’ici, le Gallois disposait du statut d’indésirable à la Casa Blanca . Prêté pour l’intégralité de la saison à Tottenham, Bale va faire son grand retour au Real Madrid. À moins que la présence de Carlo Ancelotti ne change la donne.

Une réunion imminente pour l’option Tottenham