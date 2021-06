Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences d'Odegaard sur le retour de Carlo Ancelotti !

Publié le 4 juin 2021 à 0h30 par La rédaction

C'est donc Carlo Ancelotti qui sera désormais aux commandes au Real Madrid. L'Italien fait ainsi son retour au sein de la Casa Blanca, où Martin Odegaard s'est confié sur cette arrivée.

C’est donc maintenant officiel, Carlo Ancelotti revient au Real Madrid en tant que coach, et sera donc sur le banc madrilène dès la saison prochaine. Après le départ surprenant de Zinédine Zidane, Florentino Pérez a dû vite agir pour trouver son successeur, et quoi de mieux que quelqu’un qui connait déjà la maison. A peine arrivé, Carlo Ancelotti va devoir prendre de grosses décisions concernant l'effectif qu'il voudra avoir à sa disposition. Alors que certains joueurs pourraient arriver, d'autres pourraient partir. Qu'adviendra-t-il notamment de Martin Odegaard ? Le Norvégien est en tout cas ravi de l'arrivée de l'Italie.

Odegaard est content de l’arrivée d’Ancelotti